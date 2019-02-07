جاستن بيبر يقابل سيلينا غوميز سرا.. فهل تطلب هايلي بالدوين الطلاق؟

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 11:29 مساءً -

تردد العديد من الأخبار التي تفيد ان النجم ​جاستن بيبر​ يلتقي سرا بالنجمة سيلينا غوميز في منزل أحد الأصدقاء، وذلك بدون معرفة ​هايلي بالدوين​.



وافادت وسائل اعلام اجنبية أن بيبر أخبر سيلينا أنه سيحبها دائما، مشيرا بدوره الى ان علاقته بـ بالدوين لا تسير على خطى صحيحة، وان زواجه منها هو أكبر خطأ ارتكبه.

الا ان هايلي علمت بهذا الأمر وقررت الطلاق من بيبر، وأدركت جيدا أنهما تسرعا بخطوة الزواج من بعضهما.

واثار هذا الخبر جدلا كبيرا في الأوساط الاعلامية والفنية في العالم.