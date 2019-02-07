صدمة كبيرة.. ناتاشا تكتشف ان حبيبها تحول جنسيا

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 11:29 مساءً -

اكتشفت الفنانة اللبنانية ​ناتاشا​ بالصدفة ان حبيبها تحول جنسيا واصبح من الجنس الثالث، وقد تغيرت شخصيته، وسبب لها هذا الأمر صدمة كبيرة، خصوصا وان بينهما علاقة حب طويلة وجدية.

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