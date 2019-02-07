"سيرة حب" قطعة ألماظ فيها روح مصر تعرض علي خشبة البالون

إنها "سيرة حب" ياسادة قطعة ألماظ من روح مصر.. بهذه الجملة تتناقل صفحات التواصل الإجتماعي بالصور والفيديوهات أخبار النجاحات التي يحققها يوما بعد يوم الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" رائعة فارس المسرح الاستعراضي المخرج د.عادل عبده.
وأوضحت صفحة الفنان والكاتب ناصرعبدالحفيظ الذي يجسد شخصية الخال الراحل عبدالرحمن الأبنودي من أبرز الصفحات التي تتناقل عنها الصحف المحلية والعربية أخبار نجاحات العرض وصوره ومقاطع الفيديو ردود أفعال الجمهور الذي يتسابق لحجز مقاعده بعد الأصداء التي حققها منذ أن افتتحته أ.د إيناسعبدالدايم وزير الثقافة وإستقبله الجمهور والنقاد بحفاوة شديدة وإعجاب جعلته يصنف بأهم العروض التي استقبلتها خشبات المسرح المصري منذ عقود وباكورة الأعمال القوية التي تعيد للمسرح المصري ريادته.
خاصة وأن أبرز نجوم الإعلام والمسرح والسينما والدراما والغناء والرياضة يحرصون علي متابعة مايحدث يوميا علي خشبة مسرح البالون بالعجوزه، "سيرة حب" يتناول جوانب عديدة من محطات حياة الموسيقار الكبير "بليغ حمدي" وجاء العمل تكليفا لمخرجه من
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