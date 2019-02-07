كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 09:55 مساءً -
تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج بطلتا فيلم إباحي، وذلك بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعدما تمّ تداول فيديو جنسي لهما. زعم أنهما كانتا مع المخرج خالد يوسف.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين والتي انتشرت بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل أن الممثلتين ظهرتا فعلاً في مقاطع الفيديو الإباحية عاريتين تماماً وهما يطمحان للوصول الى المزيد من الشهرة، وتم القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
يذكر أن الممثلة منى فاروق قد سبق أن نشرت فيديو آخر بعد الفضيحة ظهرت فيه ترقص ولا تبالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة ارتكاب فعل فاضح.. شاهدوا القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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