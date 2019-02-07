فيديو طريف في زفاف هازال كايا لممثل يلتقط باقتها الورد.. خمنوا من هو؟

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 09:55 مساءً -

احتفلت بطلة مسلسل “أسميتها فريحة” الممثلة التركية ​هازال كايا​ بزفافها على المخرج ​علي أتاي​ في حفل زفاف ضخم حضره العديد من الممثلين الأتراك ومنهم الممثل التركي ​كيفانج تاتليتوغ​ وزوجته باشاك ديزر ونور فتّاح أوغلو وزوجها ومراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني التي ارتدت قفطاناً مغربياً وشاتاي أولسوي.

ولفتت كايا الأنظار بفستانها الأبيض البسيط مع قبعة وطرحة طويلة من الخلف واستطاعت كايا أن تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة وتصدّرت الترند في تركيا.

أما المفاجأة في زفافها هي اللحظة التي رمت فيها باقة الزهور حيث أمسكها الممثل ​ياغيز جان​ بدلا من أن تلتقطها إحدى الحاضرات.