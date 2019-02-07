المخرج ايلي السمعان يُبدع بكليبات نوال الزغبي… ولهذا السبب اعتذر منها

يوماً بعد يوم، تشوّق النجمة نوال الزغبي الجمهور العربي بالخطة التسويقية المميزة التي اعتمدتها في الترويج لألبومها الجديد “كدة باي” والذي سيبصر النور بتاريخ 14 شباط الحالي، انتاج شركة روتانا.

وقد لفتنا ان كل أغنية تسوّق لها نوال تظهر بلوك مختلف وفكرة جديدة ومشاهد مبهرة.

وراء هذا الابداع مخرج متميز وهو ايلي السمعان الذي وقّع كل اغاني ألبوم “كده باي”.

وكشف المخرج ان الجمهور سيرى كل اللقطات المتداولة بشكل أطول على طريقة “ليريك فيديو” عند طرح الأغنيات كاملة.

ولفت ان جميع الاغنيات تم تصويرها في مكان واحد وهو قصر مهجور في منطقة “عاليه”. وان نوال ستطل بكل فيديو بلوك مختلف.

وأكد “السمعان” ان المشروع ضخم جداً حيث تم تجهيز عدة غرف في القصر للتصوير فيها حسب الفكرة.

وكشف “ايلي” الى أنهم واجهوا مشكلة صغيرة خلال التصوير، حيث اشار الى انه تم تصوير جميع الكليبات بعد العاصفة القوية التي ضربت لبنان مباشرة حيث كان الثلج يغطي المنطقة والبرد شديد.

واعتذر “السمعان” من نوال لأنه جعلها تشعر بالبرد ولكن نتيجة العمل كانت رائعة.

ولفت انه كان يريد ان يصوّر اثنين من الكليبات خارج القصر، الا ان البرد الشديد منعهم من ذلك فإتخذ القرار بسرعة وصور الكليبين داخل القصر والأهم ان الاغنيتين وهما “كده باي” و “محاية” احبهما الجمهور كثيراً.

واشار المخرج المتألق ان نوال الزغبي كانت متجاوبة معه كثيراً خلال التصوير حيث كانت تغير اللوكات بوقت سريع وتضع المكياج بنفسها.

ولفت “السمعان” ان المسؤولية كانت كبيرة جداً عليه لأن هناك تحضيرات كثيرة خاصة انهم صوروا عشر أغنيات. واضاف ان نوال لديها مسيرة فنية كبيرة لذا فكّر ماذا سيقدم لها شيئاً جديداً.

فكان لنوال فكرتها الخاصة بالخطة الجديدة التي اعتمدتها بتصوير الاغنيات بهذا الاسلوب الترويجي ولكن دون أن يؤذي ذلك الكليبات التي تصورها لأغاني الألبوم وكي لا يختلط الأمر على الجمهور.