القافلة الورديّة ستجوبُ الإمارات السّبع لإجراء فحص سرطان الثّدي لـ 9000 حالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ اللجنة العليا، المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، في إمارة الشارقة، يوم أمس، عن موعد الانطلاق للعام التاسع على التوالي، وذلك اعتبارًا من 23 فبراير وحتى 1 مارس.

وتهدف القافلة، التي ستجوب الإمارات السّبع، كما هو في كلّ عام، إلى تعزيز الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، بسرطان الثدي، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للسيدات، من خلال عيادات متنقّلة، تصل إلى أماكن نائيةِ.

وتستهدف العيادات المتنقّلة، المرافقة لمسيرة القافلة، تقديم الفحص لـ 9000 حالة، وهذا العام سيتمّ تقديم الدّعم لعملية فحص الجينات، ووضع خطة علاجية، وفقًا لكلّ حالة، وتتحمّل القافلة تكاليف العلاج.

ولمزيد من التفاصيل، عن خطّة سير القافلة، وأماكن تواجد العيادات المتنقّلة، تجدونها على صفحات التواصل، الخاصّة بالحملة (القافلة الورديّة) ومن خلال التقرير، الذي لموقع "فوشيا".