بينها "البوت العسكري والصنادل المُسطحة".. أحذية تُفضلها داكوتا جونسون!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك الممثلة داكوتا جونسون أسلوبا مميزا سواء تعلق الأمر بإطلالاتها على السجادة الحمراء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن الواضح بالاطلاع على إطلالاتها الأخيرة أنها في الواقع تحب ارتداء ست صور ظلية مختلفة للأحذية تعرفي عليها.
الأحذية المسطحة الكلاسيكية
للحصول على مظهر مريح وانسيابي، تحرص جونسون على ارتداء الأحذية المسطحة السوداء الكلاسيكية، وعادة ما تنسقها مع قطع الدنيم.
الحذاء الرياضي المكتنز
لا يوجد شيء أفضل من ارتداء حذاء رياضي أنيق ومريح أثناء التجول.
بوت الكاحل الأسود
ترتدي داكوتا الكثير من الأحذية المسطحة ضمن إطلالاتها الكاجوال، وتتألق من حين لآخر بأحذية بوت الكاحل السوداء لترقية مظهرها.
الصنادل المسطحة
رغم البرد، تتألق النجمة من حين لآخر بالصنادل المسطحة المريحة.
صنادل بحزام الكاحل
تتألق جونسون باستمرار بالصنادل ذات حزام الكاحل حيث تنسقها مع كل شيء من فستان جذاب إلى بدلة بنطلون أنيقة.
البوت العسكري
لا تخشى جونسون من اتباع أحدث الاتجاهات، مثل اختيارها البوت العسكري من توقيع دكتور مارتنز وتنسيقه مع الليغينغز.
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