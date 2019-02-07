الفنانة وفاء عامر تغني لفاروق الفيشاوي في عيد ميلاده

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر، في حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، والذي أقيم في أحد الكافيهات بمصر.

وقدمت وفاء عامر، خلال الحفل أغنية “بتناديني تاني ليه”، وذلك للمرة الأولى، وسط تشجيع كبير من حضور الحفل.

ومن النجوم الذين حضروا الاحتفال لبلبة، وإلهام شاهين، ونيرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وشهيرة، ووفاء عامر، ودنيا عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني.

ويعد هذا هو الاحتفال الأول بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي، بعد إعلان إصابته بالسرطان خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

من ناحية أخرى انضمت وفاء عامر، مؤخرا إلى أبطال مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد خلافها مع الشركة المنتجة على العقد.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد وجمال عبدالناصر.

«حكايتي» إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سيرچي، ومن المقرر أن تجسد فيه ياسمين صبري شخصية فتاة من أحد الأحياء الشعبية.

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