شكرا لقرائتكم خبر عن بيتجوزوا أكثر من مرة.. هكذا يجتمع عادل إمام وحمادة هلال وحسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع صفة الزواج أكثر من مرة، بين الزعيم عادل إمام والفنان حمادة هلال والفنان حسن الرداد، فى دراما رمضان المقبل، حيث يتزوج عادل إمام مرتين فى مسلسله الجديد "فلانتينو"، أما حمادة هلال فيتزوج 3 مرات فى مسلسله "ابن أصول، فيما يتخطاهم حسن الرداد فى "الابن الـ 13" بزواجه أكثر من 3 مرات.

ففى مسلسل "فلانتينو" يظهر عادل إمام متزوجا من الفنانة دلال عبد العزيز وينجب منها 3 أبناء ومع مرور الوقت، يتعرف على سيدة أخرى تصغره بسنوات ويتزوج منها وتتطور الأحداث، أما حمادة هلال فيظهر فى أحداث "ابن أصول" متعدد الزوجات حيث يتزوج من أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل على الترتيب، ولكن بالنسبة للفنان حسن الرداد فيتزوج العديد المرات فى "الـابن 13".

ويشارك فى بطولة "ابن أصول" إلى جانب حمادة هلال سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، عماد رشاد، اسلام ابراهيم، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، أحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى امام ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، سامح حسين، وفاء صادق، هدى المفتى، محمد كيلانى، طارق الإبيارى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".

مسلسل "الابن الـ 13" من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى ويشارك فى بطولته سلوى خطاب وشيماء سيف وجارى اختيار باقى فريق العمل قبل انطلاق التصوير الأسبوع المقبل.