شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى حوار مع الزوجة والابنة.. أسرار لأول مرة عن الضاحك البرىء يونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة الفنان يونس شلبى وابنته أسرارا جديدة عن حياة الضاحك البرىء وحياة أسرته من بعده، وتحدثت أسرة الفنان الكوميدى الراحل فى حوار خاص لليوم السابع ننشره غدا كاملا عن تفاصيل نشأة وبداية يونس شلبى ورحلته خلال 13 عاما من المرض، وأسرار أصعب أيام حياته وآخر وصاياه.

وأوضحت زوجة الفنان الراحل، كيف تسبب ارتباط يونس شلبى بوالدته فى تأخر زواجه حتى سن 45 عاما؟ وكيف كان يتعامل "منصور ابن الناظر" مع زوجته وأبنائه الستة؟

وكشفت الابنة دعاء يونس شلبى تفاصيل الحالة النفسية لوالدها خلال فترة مرضه وكيف تعامل مع أزماته الصحية، كما يكشف الحوار الجوانب التى لا يعرفها الكثيرون عن حياة أسرة يونس شلبى بعد وفاته.