في استفتاء الخليج 365.. منة شلبي تنتزع أفضل ممثلة من الياسمنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استطاعت الفنانة منة شلبي الفوز بجائزة أفضل ممثلة سينمائية في استفتاء موقع الخليج 365 لأفضل ممثلة سينمائية، متفوقة على الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيلم "أبلة طم طم"، والفنانة ياسمين صبري بفيلم "ليلة هنا وسرور".

وحصدت الفنانة منة شلبي نسبة 32.1% من إجمالي المصوتين، بينما حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في المركز الثاني بنسبة 24.2 % من التصويت، وحلت الفنانة ياسمين صبري في المركز الثالث بنسبة 19.7% من التصويت.

وأغلق موقع الخليج 365 باب التصويت في الاستفتاء بداية فبراير الجاري. وتنافس في استفتاء الخليج 365 لأفضل نجمة سينمائية، عدد من النجمات هن: منة شلبي، وياسمين عبد العزيز، وياسمين صبري، وروبي، وغادة عبدالرازق، وشيرين رضا، وزينة".