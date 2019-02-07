استفتاء "الخليج 365".. ماجد الكدواني أفضل ممثل وتامر حسني في المركز الثالث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حصل الفنان ماجد الكدواني على المركز الأول في قائمة أفضل ممثل سينمائي لعام 2018، ضمن استفتاء موقع الخليج 365، متفوقًا على الفنان أمير كرارة بفيلم "حرب كرموز" والفنان آسر ياسين بفيلم "تراب الماس".
وحصد الفنان ماجد الكدواني نسبة 28.1% من إجمالي المصوتين، بينما حل الفنان أمير كرارة في المركز الثاني بنسبة 27.4%، وفي المركز الثالث جاء الفنان تامر حسني بنسبة 17.1% من التصويت.
وتنافس في استفتاء "الخليج 365" ضمن أفضل ممثل سينمائي: "الفنان تامر حسني، الفنان عمرو سعد، الفنان محمد رمضان، الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان آسر ياسين، الفنان ماجد الكدواني والفنان أمير كرارة".
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