النجمة التركية هازال كايا تتلقى هدية مختلفة ليلة زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم «فريحة»، بزفافها على الفنان والمخرج علي أطاي، في حفل شهد حضور عدد كبير من النجوم الأتراك.

النجمة نورفتاح أوغلو، قدمت هدية خاصة لصديقتها المقربة هازال كايا، ليلة زفافها و نشرت صورة لها عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»: «نيابة عنك بدلاً من إعطائك حلوى الزفاف قدمنا تبرعًا إلى جمعية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي».

تألقت هازال كايا، بفستان زفاف مكشوف الكتفين ذو ذيل طويل، حمل توقيع مصمم الأزياء التركي أوزغور ماسور، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها بتسريحة كلاسكية، واكملت أناقة إطلالتها بطرحة طويلة، كما زينت رقبتها بعقد ماسي ضاعف بريقها، حيث كانت طلّة هازال حديث النشطاء ومحبي الدراما التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال اختيارات طلّتها، ومتمنيين لها حياة زوجية سعيدة.

كما أرتدت فستان أخر أبيض قصير، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وقدمت عدد من وصلات الرقص المتعددة برفقة أصدقائه.

يذكر أن هازال كايا التي تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، اعلنت خطبتها إلى الفنان والمخرج علي التاي مع بداية العام الجديد، وقد قرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز.