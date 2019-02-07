انت الان تتابع تفاصيل خبر أجمل الصور المرشحة للفوز بجائزة "سوني".. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 08:26 مساءً - كشفت منظمة التصوير الفوتوغرافي الدولية عن القائمة القصيرة التي تضم المصورين وأعمالهم المشاركة في المنافسات المفتوحة لعام 2019، لنيل جائزة "سوني العالمية للتصوير 2019"، الخاصة بأفضل الصور الفردية في العالم لعام 2018.

تقدَّم للمسابقة أكثر من 326 ألف مشارك، خلال المسابقات الأربع لجوائز عام 2019، وهو أعلى رقم يسجَّل على الإطلاق حتى الآن، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء.

وأُعجب حكام المسابقة بمستوى الأعمال المقدمة إلى اللجنة، وأشار أعضاء اللجنة من خلال القائمة، إلى أن المنافسين لجؤوا إلى أساليب إبداعية متنوعة جداً، شملت التأثيرات والتقنيات في التصوير.

وتتضمن القائمة القصيرة الخاصة بالمشاركين في مسابقة "سوني للتصوير المحترف لعام 2019" صوراً من دول مختلفة.

يشار إلى أن مسابقة "سوني للتصوير المحترف" تعتبر أكثر مسابقة تصوير تنوعاً في العالم، وتتبناها منظمة التصوير العالمية.