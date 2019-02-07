محمد عساف يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض الثلاثاء المقبل

يحيي ‏الفنان ‎محمد عساف، حفلا غنائيا في الرياض يوم الثلاثاء المقبل 29 يناير، ضمن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي. وكتب "عساف" لجمهوره، على حسابه بـ"تويتر": "‏أهلنا الكرام في الرياض التقي بكم في المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيّة) الثلاثاء القادم 29 يناير الساعة 9 مساء في منتجع الفيصلية- درة الرياض".

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي "عبية" يجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه وصولا إلى المشاركه الاجتماعية، ويقدم مجموعة من النشاطات في جو مفعم بالحماس والترفيه بطريقة مشوقة، للربط بين الأجيال مع المحافظة على الإرث الثقافي والوطني ممثلا بالخيل ومواصفاsت الفروسية الكريمة.

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