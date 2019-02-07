"كابوريا 2 " يجمع كريم إسماعيل وهيثم أحمد زكي

يدخل المخرج كريم إسماعيل تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة ، حيث يعمل على فيلم جديد مع الفنان هيثم أحمد زكي وهو فيلم " كابوريا 2 " الذي قدّمه من قبل الراحل اأمد زكي ، ويتكتّم الاثنان على إعلان التفاصيل الخاصة بالعمل لحين بدء التصوير .

يذكر أن الفيلم سيناريو وحوار عمرو الدالي قصة وإخراج كريم إسماعيل الذي يخوض أكثر من تجربة سينمائية الفترة المقبلة .

ويُعيد الفيلم ,الفنان هيثم أحمد زكي إلى السينما بعد أخر أفلامه "الكنز " الذي تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة .

وكان زكي قد حقق نجاحا كبيرًا في مسلسل "كلبش 2 " من خلال شخصية "عاكف أبو العز " التي حققت ردود فعل واسعة وقت عرض العمل .

و يتبقى للمخرج كريم إسماعيل يوم واحد وينتهي من تصوير فيلمه الجديد " دماغ شيطان " وهو من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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