شكرا لقرائتكم خبر عن اللى أخلصلك يا بلدى من سنين.. إعلام المصريين تهدى الشعب المصرى أغنية "على صوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى أخلصلك يا بلدى من سنين، اللى ضحى عشان نعيش مطمنين، اللى وقت الشدة واقف".. بمثل هذه الكلمات أهدت مؤسسة إعلام المصريين الشعب المصرى "أوبريت غنائي" جديدًا بعنوان "على صوتك"، والتي يتم عرضها عبر شاشة قنوات الحياة وأون.

فيديو كليب قصير جسد خلال مشاهده نماذج لإنجازات الرئيس السيسى من مشروعات مع مزجها بمشاهد عابرة من أبرز المناطق السياحية المصرية، ورفعت خلال كلمات الأغنية تحية الاحترام والتقدير لشهداء الجيش والشرطة ممن أفنوا حياتهم دفاعًا عن الوطن وسلامة أراضيه.