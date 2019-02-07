شكرا لقرائتكم خبر عن مالك طالع فى العالى.. مشاهير هوليود مصابون بمرض العظمة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من نجوم هوليود يُعرف عنهم الغرور نظرا لحجم النجاحات الضخمة التى يحققونها على مستوى العالم، ولكن هذا الغرور كثيرا ما يثير غضب محبيهم.. ”الخليج 365” يرصد بعضا من مشاهير هوليود الذى قيل عنهم إنهم مصابون بمرض العظمة.



كانى ويست

1.كانى ويست:

كانى ويست هو زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وهو أيضاً مغنى راب شهير، وقال ذات مرة: "بالنسبة لى، فأنا شخص مبدع وعبقرى، بالطبع المرء ليس من المفترض أن يقول على نفسه هذا ويمكن أن أكون أخطأت لقول هذا بل أنا دائماً أحب البقاء إيجابياً".



آدم ليفين

2.آدم ليفين:

آدم هو مغنى أمريكى وكاتب أغانى وعازف وممثل وشهرته تتسع كثيراً هذه الأيام، وقال فى إحدى لقاءاته إنه يحب أن يجد الاهتمام والانتباه من البشر، هذا بالإضافة إلى أنه يعشق أن يشعر بذاته فى نظرات عيون الأشخاص وهذا ما يزيد الثقة بنفسه حين ينتبه إليه الآخرون.



مايلى سايروس

3.مايلى سايروس:

مايلى سايروس هى مغنية وممثلة أمريكية شهيرة، ودائماً لديها اقتناع بأنها أفضل فتاة على وجه الأرض ومؤمنة جداً بمقولتها: " أنا فى مستوى آخر عن جميع الفتيات اللاتى حولى، وهذا لأنهن لا يعلمن كيفية الوصول إلىَ وإلى المكان الذى أتواجد فيه، ولن يستطعن".



ليندسى لوهان

4.ليندسى لوهان:

كما جاء بموقع nickiswift فهناك قصة شهيرة عن الفنانة والممثلة ليندسى لوهان، فذات مرة كانت تتجول فى الشوارع بسيارتها وأرادت دخول شارع عليه لافتة "ممنوع الدخول" وهناك مخروط مرورى كبير أى "القمع البرتقالى الذى يمنع السيارات من دخول المنطقة"، ولكنها لم تحترم القواعد وقالت لرجل المرور: "ألا تعرف من أنا، أنا الفنانة ليندسى لوهان، ابعد هذا الشىء من طريقى".