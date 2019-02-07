شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير اللبنانى بأوكرانيا يكرم كارول سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على مشاركة جمهورها بصور من حفل تكريمها ليلة أمس فى أوكرانيا من جانب السفير اللبنانى.

وكتبت كارول، قائلة: "أشكر السفير اللبناني على ضاهر على دعوته لنا على العشاء وتكريمي ليلة أمس في أوكرانيا بحضور الوزير السابق بشارة مرهج، النائب ميشال موسى، النائب طارق مرعبي، النائب بلال عبد الله، قنصل لبنان في تركيا منير عانوتي، ورؤساء الرابطة الثقافية في أوكرانيا مارون ورودريج مرهج".

وتحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل غنائى فى أوكرانيا، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.