شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يهاجم رئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب بسبب والده: من أنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفنان خالد سرحان، نجل الدكتور سمير سرحان، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب، بياناً صحفياً، ندد خلاله بعدم تكريم اسم والده بالشكل الذى يناسب تاريخه وإنجازاته الثقافية، خلال التكريمات التى أقيمت ضمن فعاليات دورة اليوبيل الذهبى من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والاكتفاء بتكريمه فى قاعة صغيرة وبدون الإشارة لهذا التكريم.

وتصدر عنوان البيان "هذا هو الدكتور سمير سرحان فمن أنت؟، وجاء نص البيان كالتالى:

"أهكذا يكون التكريم يا سيادة رئيس الهيئة العامة للكتاب؟، 19 عاماً من الإنجازات المتواصلة لوالدى مع معرض القاهرة للكتاب، منذ أن كان جناحاً واحداً عام 1986 حتى أصبح ثانى أكبر وأضخم معرض على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت.

الدكتور سمير سرحان الذى اكتفيت بتكريمه فى قاعة صغيرة وأرسلت نائباً يحضر بدلاً منك، بينما أنت تقوم بتكريم سعاة المعرض مع احترامى الكامل للسعاة داخل القاعة الكبرى وفى نفس التوقيت، وكان من الممكن أن تؤجل تكريمهم لوقت آخر أو تؤجل تكريم اسم والدى، لكن هذا إن دل إنما يدل على شيء واحد وهو عدم احترام الكبار والرموز.

وأنهى خالد بيانه قائلاً: "هذا هو الدكتور سمير سرحان بتاريخه وانجازاته الثقافية فمن أنت؟".