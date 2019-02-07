ملحم الرياشي وزوجته يرزقان بـ “ماريا”

Feb 07, 2019
رُزق الوزير السابق ملحم الرياشي وزوجته السيدة صولانج الخوري بمولودتهما الاولى.
واطلق الرياشي وزوجته اسم “ماريا” على الطفلة المولودة حديثاً.
وكان الرياشي والخوري قد احتفلا بزفافهما في تموز 2017 في معراب وكان الإشبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. والاشبينة سيلفيا الخوري، كما حضرت النائب ستريدا جعجع وأهل العروسين المقربين فقط. وقد كللهما آباء من الخنشارة، ترأسهم رئيس الرهبانية الشويرية الارشمندريت ايلي المعلوف وعاونه لفيف من الكهنة.
نذكر ان صولانج الخوري لديها ولد من زواج سابق يدعى كريستوفر وهو ابن الوزير الروحي
أسرة موقع “الخليج 365” تبارك للوزير ملحم رياشي وزوجته “وتتربى بعزكن ماريا”.
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