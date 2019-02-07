سلمى حايك تشارك متابعيها بصورة لشعرها الأبيض على "إنستغرام"

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أثبتت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، أنها لا تواجه أية مشاكل على الإطلاق في تقدمها بالعمر، عكس غالبية فنانات العالم.
وشاركت سلمى حايك، الأحد، متابعيها على موقع “إنستغرام”، البالغ عددهم 8 ملايين معجب، صورة “سيلفي” لها، وهي بشعرها الأبيض الطبيعي.وكتبت حايك (52 عاما)، والأم لابنة تبلغ من العمر 11 عاما، مع الصورة أنها “فخورة بشعرها الأبيض”.
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