شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل جينيفر لوبيز عندما طلب منها أحد المعجبين قبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة والمطربة العالمية جينيفر لوبيز على صفحتها الرسمية على إحدى مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لها فى تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير American Idol ، يظهر تعرضها لموقف محرج أمام أفراد لجنة التحكيم. طلب منها أحد المتسابقين أن تعطى له النجمة قبلة على خدوده بمناسبة عيد ميلاده وهذا بعد أن رفعت له كارت الدخول لعالم هوليوود ونجاحه فى المسابقة. نظرت له النجمة لبضعة ثوانى ثم لم ترد احراجه، لذلك وقفت النجمة وبالفعل اعطته قبلة على خده الأيمن. على جانب آخر يعتبر عام 2019 مميزا لنجمة البوب حتى الآن، حيث شهد عودتها مرة أخرى للسينما بطرح آخر أعمالها second act بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الأخيرة، بالإضافة إلى استعدادها وفقا لعدد من المواقع العالمية - كما ذكرنا - إلى إتمام علاقتها بلاعب البيسبول السابق عبر الإقدام على مراسم الزواج فى الفترة المقبلة.

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