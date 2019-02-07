شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يلتقى جمهوره فى عيد الحب على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم خالد سليم حفل عيد الحب يوم 16 فبراير الجارى بمحافظة الإسكندرية، حيث يلتقى مع جمهوره هناك على مسرح سيد درويش، والذى سبق وأحيا على خشبته العديد من الحفلات الضخمة بحضور الآلاف.

ويجرى "سليم" استعداداته بشكل يومى قبل الحفل، حيث يواصل البروفات مع فرقته، وخلال الحفل سيغنى للمرة الأولى أغنيته الجديدة "لسه كبير"، والذى طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، كما يغنى "سليم"، العديد من أغانيه القديمة والجديدة التى يحبها جمهوره، منها "ياللى غايب، وخد الجميل، وبهرب، وعاشق من فيلم (السلم والثعبان)" وغيرها من الأغانى التى أحبها الجمهور لسليم.



































