إيرادات الأربعاء.. "Glass" يعود للصدارة و"Aquaman" يتراجع للمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، للمركز الأول ليحتل صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 6 فبراير، إيراد قُدر بـ 125 ألفًا و408 جنيهات.

واحتل المركز الثاني فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، إيراد بلغ 125 ألفًا و262 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 104 آلاف و748 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، محققًا 103 آلاف و522 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "The Upside" بعد تحقيقه 49 ألفًا و637 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "The Prodigy" بطولة Taylor Schilling، ووصلت إيراداته 34 ألفًا و683 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 26 ألفًا و240 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم " Serenity" بطولة Matthew McConaughey بعد تحقيقه 19 ألفًا و647 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم A Dog's Way Home بعدما حقق 15 ألفًا و569 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Ralph Breaks The Internet" بعد تحقيقه 13 ألفًا و671 جنيهًا.

