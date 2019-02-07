أميتاب باتشان ينشر صورة نادرة مع سلمان وعامر خان وسريديفي على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - نشر النجم القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan صورة نادرة تعود لعام 1989 – 1990 باللونين الأبيض والأسود، ويظهر في الصورة إلى جانب باتشان، النجوم سلمان خان Salman Khan ، وعامر خان Aamir Khan ، والراحلة سريديفي Sridevi. وعلق أميتاب على الصورة التي لاقت العديد من التعليقات من جمهوره وجمهور سلمان وعامر وسريديفي، علق عليها بالقول: "أول حفل موسيقي على ملعب Wembley في الهند، وكان برفقتي سلمان وعامر وسريديفي..وحضر الحفل التاريخي 70 الف مشاهد، إنه ملعب Wembley قبل أن يتم إعادة بنائه وإعماره وتعديله..ومن الملاحظ أنه تغيّر الآن في الدوري الممتاز لكرة القدم." اقرئي ايضا: أميتاب باتشان يبدأ تصوير Jhund أميتاب احتفل مؤخرًا بذكرى ميلاده ابنه أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan الـ43 برفقة زوجة ابنه آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan وأصدقاء أبهيشيك جون ابراهام John Abraham وGenelia Deshmukh الذين حضّروا مفاجأة له، حيث علق العديد من نجوم بوليوود بأطيب العبارات والأمنيات على تويتر، لمناسبة ميلاد صديقهم أبهيشك. اقرئي ايضا: أميتاب باتشان يحتفل بعامه الـ75 وعائلته تفاجئه يشار إلى أنّ أميتاب باتشان هو الأكثر تفاعلًا بين النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في عالم السينما، حيث يتواصل مع متابعيه بشكل دائم، حتى أنه يعتبرهم عائلته الثانية. وبحسب أحد المواقع، فقد تم الإعلان أنّ أميتاب باتشان هو الممثل رقم 1 على الفيسبوك، ولديه ما يقارب الـ 30 مليون معجب، وجاء في المركز الثاني سلمان خان، والمركز الثالث لـ شاروخان Shahrukh Khan وفي المركز الرابع رانفير سينج Ranveer Singh . 5

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