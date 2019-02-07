بالفيديو.. رقصة دونجا المضحكة علي أغنية "عيونه سهرانه" لحماقي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للاعب كرة القدم المصري نبيل عماد الشهير بـ "دونجا"، وهو يرقص علي أنغام أحدث أغاني المطرب محمد حماقي "عيوني سهرانه" والتي حققت ردود أفعال ايجابيهكثيره لدي الجمهور.
وظهر دونجا في الفيديو وهو يرقص بطريقة مضحكة ومرحة، رغم أن الأغنية رومانسية ويبدو أن تلك طريقتة المثلي للتعبير عن إعجابه
وجدير بالذكر أن أن عماد نبيل "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الركائز الأساسية للفريق بالدوري الممتاز.
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