بالفيديو.. رقصة دونجا المضحكة علي أغنية "عيونه سهرانه" لحماقي

كتبت - إيمان العوضي :

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للاعب كرة القدم المصري نبيل عماد الشهير بـ "دونجا"، وهو يرقص علي أنغام أحدث أغاني المطرب محمد حماقي "عيوني سهرانه" والتي حققت ردود أفعال ايجابيه

كثيره لدي الجمهور.

وظهر دونجا في الفيديو وهو يرقص بطريقة مضحكة ومرحة، رغم أن الأغنية رومانسية ويبدو أن تلك طريقتة المثلي للتعبير عن إعجابه

بها، ويشار إلي أن الأغنية من ألبوم "كل يوم من ده"، والذي طرحه مؤخرًا بعد غياب دام ثلاث سنوات، ويضم 20 أغنية.



وجدير بالذكر أن أن عماد نبيل "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الركائز الأساسية للفريق بالدوري الممتاز.