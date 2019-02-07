شاهد..أحمد عز من كواليس فيلم ولاد رزق 2

كتبت - لمياء نبيل نشر الفنان أحمد عز صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "عز" على الصورة قائلاً:" من كواليس فيلم ولاد رزق2..عودة أسود الأرض2019..مين مستني ". أسود الأرض2019..مين مستني ". ويذكر أنّ الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015 وتخطت إيراداته 12 مليون جنيه وهو رقم كبير وقتها، والفيلم من بطولة:" أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، ومحمد ممدوح"، ومن إخراج: طارق العريان. صور من كواليس فيلم ولاد رزق 2:

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