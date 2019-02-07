رامي عياش يروي أولى قصص حبه في هذا التاريخ

يطلق الفنان رامي عياش بتاريخ 14 فبراير، أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد من توقيع شركة مزيكا.

عياش في هذه الأغنية يروي أولى قصص حبه في الألبوم بأغنية طربية شعبية من كلمات محمد رفاعي الحان وتوزيع جان ماري رياشي يرافقها كليب من توقيع المخرج فادي حداد.

خطة إصدار الألبوم ستتم بإصدار أغنية جديدة كل تسعة أيام لحين اكتمال الالبوم منتصف شهر آذار المقبل.

ويصنّف هذا العمل خطوة مختلفة في مسيرة رامي عياش كون العمل يحمل ألواناً غنائية منوّعة وجديدة استغرق تحضيرها أكثر من ثلاث سنوات.

العمل يضم عشر أغنيات تعاون فيها عياش مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر نذكر منهم نزار فرنسيس، نور الملاح، جان ماري رياشي، سليم عساف، كاترين معوض، محمد رفاعي، محمود خيامي، أحمد شتا، سما، معتصم حمزة، بهاء حمزة، عمرو الشاذلي، خالد فيرناس... اضافة إلى أعمال عدة من الحان رامي عياش.