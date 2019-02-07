إدوارد ينشر الصور الأولى من كواليس مسلسل "حكايتي" لياسمين صبري

انضم الفنان «إدوارد»، مؤخرًا، إلى مسلسل «علامة استفهام»، الذي يقوم ببطولته الفنان «محمد رجب»، والذي تقوم بإنتاجه شركة «سنيرجي»، ومن تأليف «إسلام حافظ»، وإخراج «سميح النقاش».
حيث بدأ اليوم تصوير أول مشاهده مع الفنانة «نورهان»، ويظهر في الصور التالية معها، بالإضافة إلى مخرج العمل، «علامة استفهام» يشارك في بطولته هيثم أحمد زكي، ميريهان حسين، عبدالرحمن أبو زهرة، كوكي، وعدد آخر من الفنانين.
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وعلى صعيد آخر، يواصل «إدوارد» تصوير دوره في مسلسل «ولد الغلابة» مع النجم «أحمد السقا»، ومسلسل «حكايتي» من بطولة «ياسمين صبري».
يذكر أن إدوارد شارك في العديد من الأدوار بالسينما والتلفزيون، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، أما بدايته الفنية فكانت من خلال الأغاني؛ حيث ظهر كمطرب بأغنية بعنوان «ليندا» حققت نجاحًا كبيرًا، وكوّن فرقة موسيقية، وبعدها اتجه للتمثيل.
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