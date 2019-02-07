أول رد من عائلة شهيرة على خلعها للحجاب

شارك الفنان عمرو محمود ياسين جمهوره بيانًا صحفيًا، كتبه عبر حسابه على «فيس بوك»، يوضح خلاله عددًا من النقاط التي طالت أسرته في الفترة الأخيرة، وجاء في البيان:

«تلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتضمن المساس والإساءة للفنان القدير محمود ياسين وأفراد أسرته، وتتناول الحياة الخاصة بهم بشكل سافر، لم يخلُ فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل اختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال، وكذا التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم، وبما يعد تدخلًا سافرًا في الحياة الشخصية، دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها».

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وأضاف عمرو: «كما ذكر البعض، على خلاف الحقيقة، الادعاء بتدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، وقيام أسرته بإيداعه إحدى المصحات العلاجية، لذا تود أسرة الفنان محمود ياسين أن تؤكد وجوده بصورة دائمة بمنزله وسط جميع أفراد عائلته، وأنه ينعم بصحة جيدة، شاكرين المولى عزّ وجلّ على ذلك، وكذا عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون جملة وتفصيلًا».

وأنهى حديثه بقوله: «ونؤكد اعتزام جميع أفراد الأسرة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وكل من شارك في وقائع السب والقذف، وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة خلال تلك المشاركات، معربين عن خالص تقديرنا واحترامنا لجميع أبناء الشعب المصري المحترم».