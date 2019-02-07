يسرا ترقص مع حماقي احتفالاً بألبومه الجديد «فيديو»

احتفل النجم محمد حماقي بنجاح ألبومه الجديد «كل يوم من ده» مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى بعض الفنانين من أبرزهم النجمة يسرا نظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بحماقي، ورقصا سوياً على أغنية «واعمل إيه».
وكانت شركة «نجوم ريكوردز» قررت طرح ألبوم محمد حماقي بشكل يحدث لأول مرة في مصر، وهي عبارة عن «ألبومين في ألبوم»، كما تم طرح الألبوم في موعده، في جميع الأماكن في مصر، وحرص محبو محمد حماقي على التواجد في «فيرجين» من أجل الاحتفال بالألبوم وشراء النسخة الأصلية منه.
وتعاون محمد حماقي في ألبوم «كل يوم من ده» مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر علي، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادي، والتوزيع الموسيقي: توما، وتميم، ونادر حمدي، ورامي سمير.
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