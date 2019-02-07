أحمد حلمي ينسحب من فيلمه الجديد "الجان اتهان" من أول أسبوع على التصوير

توقف تصوير فيلم «الجان اتهان» للنجم أحمد حلمي، الذي كان من المفترض أن يعود به إلى السينما بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة أعوام؛ حيث كان آخر أفلامه هو «لف ودوران»، الذي تم إنتاجه في عام 2016.

وقال مصدر من داخل الفيلم، إن حلمي صور بالفعل عدة مشاهد خارجية من العمل، بمدينة الغردقة، منذ عام تقريبًا، إلا أن الفيلم توقف بعد ذلك دون أسباب واضحة.

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وأضاف المصدر، أن أبطال العمل ليس لديهم المعلومات الواضحة لتوقف الفيلم؛ حيث ظن البعض أنه بسبب انشغال حلمي بتصوير حلقات برنامج «أراب جوت تالنت»، وبرنامج «نجوم صغار»، إلا أنه لم يفكر من الأساس في استئناف التصوير في الأوقات التي يتواجد بها في مصر.

وأوضح أنه تم إيقاف الفيلم بشكل نهائي؛ خاصة وأن حلمي يقرأ حاليًا عدة سيناريوهات، تم عرضها عليه خلال الأيام الماضية؛ ليختار من بينها واحدًا للبدء في تصويره عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.

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يذكر أنه كان من المفترض أن تشارك الفنانة منى زكي في تصوير فيلم «الجان اتهان» بجانب أحمد حلمي قبل إلغائه، لكن يبدو أن قرار تعاونهما معًا من جديد قد تأجل بعض الوقت.