حادثة تهز بوليوود.. انتحار ممثلة شهيرة بسبب علاقة عاطفية!

متابعة بتجــــــــــــرد: أقدمت الممثلة الهندية ناجا جانسي Naga Jhansi، على الانتحار داخل منزلها في سريناجار كولوني، حيدر أباد، يوم الثلاثاء 5 شباط.

ولفتت المعلومات الى أن شقيق جانسي، التي اشتهرت بدورها في مسلسل “بافيترا بهاندانام”، قد عثر على جثتها معلقة في مروحة السقف في المنزل، فأبلغ الشرطة التي هرعت بعد ذلك إلى المكان ونقلت الجثة الى مستشفى غاندي من أجل تشريحها والتحقيق بالحادثة.

وذكرت التقارير أن أقارب الممثلة الشهيرة جانسي، البالغة من العمر 21 عاماً، قد لفتوا الى أنها كانت على علاقة عاطفية مع شاب، إلا أن والديها لم يوافقا على هذه العلاقة، ومشيرين الى أن ناجا جانسي كانت تشعر بالاكتئاب خلال الأيام القليلة التي سبقت حادثة انتحارها.