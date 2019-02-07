نانسي عجرم في أوّل رسالة لها بعد ولادة صغيرتها: “محبتكن بتعنيلي كتير”

متابعة الخليج 365: وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة شكر إلى كل الفنانين والأصدقاء والمحبين الذين قاموا بتهنئتها في الأيام الماضية على ولادة طفلتها الثالثة لِيا.

وأعادت نانسي عجرم نشر كل التغريدات التي تلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” وكتبت في تغريدة خاصة: “من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا. كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني”.

وكانت نانسي عجرم قد أهدت صغيرتها أغنية جديدة حملت اسمها “ليا”، من كلمات منير بو عساف، ألحان نبيل عجرم شقيقها وتوزيع باسم رزق وحقق الفيديو الرسمي الخاص بها ثلاثة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الثلاثة أيام.

لمشاهدة فيديو أغنية “ليا”: