رومانسية جاستين بيبر وهايلي بالدوين في جلسة تصوير جديدة

متابعة الخليج 365: يتصدّر النجم الكندي جاستين بيبر غلاف مجلة Vogue العالمية بجلسة تصوير تجمعه بزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين.

ويطلّ جاستين في لقطات رومانسية مع هايلي وسط أجواء الطبيعة وبملابس صيفية تتميّز بألوانها الزاهية.

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين يوم ١ آذار/مارس المقبل وهو نفس يوم عيد ميلاد النجم الشهير، إلّا أنه وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد قرر الأخير تأجيل الإحتفالية بسبب اعتذار ضيوف الحفل من أصدقائه المشاهير عن الحضور في هذا الموعد.

يذكر أن جاستين بيبر تزوج من هايلي بالدوين التي تبلغ من العمر ٢٢ عامًا رسميًا دون اقامة إكليل في الكنيسة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.