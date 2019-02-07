رسالة سرية من ميغان الى والدها… ماذا جاء فيها؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، عن الرسائل السرية التي أرسلتها الدوقة ميغان ماركل إلى والدها بعد تعديه على خصوصيتها عبر وسائل الإعلام بشكل متكرر.3 صور

وقالت لوالدها توماس: “أبي، أنا حزينة جداً، لدي أب واحد، من فضلك توقف عن إيذائي من خلال وسائل الإعلام، حتى نتمكن من إصلاح علاقتنا”.

ويُقال إن ميغان أرسلت تلك الرسالة إلى توماس بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية السلبية حولها، وأشار التقرير إلى أن الأخير طلب من ابنته صورة وهي رفضت لأنها خافت من أن ينشرها في وسائل الإعلام.

وكشف أمر الرسائل 5 أصدقاء مقربين من الدوقة، لم يتم الكشف عن أسمائهم، وقالوا إن تلك الرسالة كانت بعد فترة قصيرة من زفافها للأمير هاري.