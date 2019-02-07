ريم مصطفى تُثير الجدل مُجددًا.. وتظهر بـ"هوت شورت أحمر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أزمة الهوت شورت الذي ظهرت به في مسلسل "الأسطورة"، أثارت الفنانة المصرية ريم مصطفى الجدل من جديد إثر ارتدائها "هوت شورت" جريئا.

ونشرت ريم صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، عبر حسابها في إنستغرام، حيث اختارت إطلالة صيفية حيوية بامتياز، ونسقت "هوت شورت" باللون الأحمر مع توب باللون الأبيض، واختارت أن تضع الـBandana الحمراء حول رأسها.

وظهرت الفنانة الشابة ريم مصطفى للمرة الأولى في مسلسل "الأسطورة" بهوت شورت حمل الكثير من الجرأة، وجلب لها الكثير من الانتقادات والتعليقات الهجومية حينها.

ومنذ أيام أطلت ريم مصطفى على متابعيها بجلسة تصوير اختارت فيها "لوك" من موضة الثمانينيات، حيث ارتدت "بلوفر" فضفاضا وحملت في يدها "كاسيت" كبير الحجم وهي الموضة التي كانت سائدة في هذا التوقيت، وعلقت على الإطلالة: "أحببت الزي المستوحى من 80 من أحدث مجموعة أزياء لندى أكرم".