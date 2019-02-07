ديكتاتورية سلمان خان كادت تعصف بفيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كشفت مصادر صحفية أن فيلم النجم الكبير سلمان خان «Race3» والذي أُطلق بدور العرض السينمائية بداية من يوم 29 يونيو 2018، كان مهدد بالتوقف بسبب الغيرة والصراعات والخلافات التي شهدتها كواليسه.

الصراع الأكبر الذي اكتنف المشهد، لم يكن حول حجم الدور للأبطال أو كتابة الاسم قبل أو بعد، في مقدمة التتر كما نعتقد، بل تركز الخلاف حول حجم الأجور المتفاوت بين أبطاله.

ورغم التصريحات الوردية بين نجوم العمل، إلا أنه كانت هناك حرباً خفية في الكواليس من خلال ما تردد موخراً بين الممثلين، بحسب مصادر مقربة من فريق الفيلم، رغم أن العمل حقق إيرادات في داخل وخارج الهند غير مسبوقة قد تجاوزت 250 كرور روبية (823.36 مليون دولار) خلال أسبوع واحد فقط من عرضه.

الفيلم المليء بالإثارة والترفيه لمدة 3 ساعات، ضم إلى جانب سلمان خان، عدد من نجوم بوليوود الآخرين مثل أنيل كابور، وجاكلين فرنانديز، وبوبي ديول، وديزي شاه، وثاقب سليم، ومن إخراج ريمو ديسوزا، وهو الجزء الثالث من ثلاثية Race حيث عرض الجزئين السابقين في (2008) و(2013).

هل تعرف مقدار الراتب الذي حصل عليه كل من هؤلاء المشاهير للعمل في الفيلم؟ كشفت مصادر مؤخراً التفاوت الكبير في الأجر بين بطل العمل سلمان خان وبقية النجوم، والذي سنعرض له في السطور التالية:

1) ثاقب سليم

يلعب ساقب دور شخصية سوراج وقد حصل على 14 مليون روبية

2) أديتيا بانتشولي

يلعب أديتيا بانتشولي دورًا شريراً في الفيلم بأجر 20 مليون روبية

3) ديزي شاه

ديزي شاه هي واحدة من المفضلات لدى سلمان خان، وقد لعبت دور سانجانا وحصلت في المقابل على 52 مليون روبية

4) بوبي ديول

يُقال إن الفيلم هو فيلم عودة بوبي ديول، وقد لعب شخصية ياش Yash بأجر 75 مليون روبية

5) جاكلين فرنانديز

لعبت الممثلة دور جيسيكا نظير أجر 80 مليون روبية.

6) سلمان خان

يلعب النجم سلمان خان الدور الرئيسي في الفيلم، وقد حصل على أجر خيالي تجاوز 600 مليون روبية، حيث يعد سلمان واحد من أعلى الممثلين أجراً في صناعة بوليوود.