هكذا بدا نجم بوليود ابهيشيك باتشان في عيد ميلاده الـ43

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

اجتمعت عائلة باتشان في عشاء هادئ للاحتفال بعيد ميلاد الممثل الهندي ابهشيك باتشان Abhishek Bachchan الذي بلغ عامه الـ43 في الثلاثاء 5 فبراير.

شوهد أبهيشيك في أحد مطاعم مدينة مومباي مع زوجته النجمة الجميلة ايشواريا راي باتشان وابنتهما اراديا Aaradhya Bachchan. وانضم إليهم الميجا ستار أميتاب باتشان، وشويتا باتشان ناندا، ووالدة ايشواريا فريندا راي.

من ناحيته، شارك باتشان الكبير أيضا إلى رسالة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram هنأ فيها ابنه أبهيشيك بعيد ميلاده.

كما نشرت كل من ايشواريا Aishwarya ووشويتا Shweta رسائل لأبيهشيك على Instagram مع صور من طفولته، ابنة أخت ابهيشيك نافيا نافيلي كان لها أيضا مشاركة رائعة حيث وصفته بأنه “صديقها المفضل”. بحسب ما نشره موقع The Quin.

شوهد أبهيشيك باتشان آخر مرة بجانب تابسي بانو في فيلم “مانمارزياي” للمخرج أنوراغ كاشياب، ومن المتوقع أن ينضم الممثل إلى زوجته ملكة جمال العالم السابقة في فيلم جديد.