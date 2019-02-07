باربرا بوشيه ضيفة شرف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقرت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على تكريم النجمة الأمريكية باربرا بوشيه ضيفة شرف المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الثالثة التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

وشاركت النجمة الشهيرة باربرا بوشيه في بطولة أكثر من 80 فيلماً سينمائياً عالمياً مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفيزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد لأكثر من 55 عاما.

وولدت بوشيه في تشيكوسلوفاكيا وهاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لتبدأ في العمل الفني وهي شابة كعارضة أزياء وممثلة إعلانات وفنانة استعراضية في البرامج الترفيهية على شاشة التليفيزيون الأمريكي.

وفي أواخر الستينات، وقع الاختيار علي باربرا للمشاركة في أكثر من فيلم أمريكي مهم مثل طريق الأذى أمام كيرك دوجلاس وعد إلى الوطن أمام شيرلي ماكلين والنسخة الأولى من جيمس بوند كازينو رويال أمام مجموعة من نجوم هذه الحقبة مثل وودي آلان.

وعادت بوشيه إلى أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا في أوائل السبعينات لتصبح نجمة شهيرة في السينما الإيطالية لتتميز في بطولة أفلام الإثارة البوليسية والأفلام الكوميدية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالمهرجان النجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، والصداقة في سوريا والقاهرة السينمائي.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

والجدير بالذكر أن المهر جان يقدم لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج “محمود سليمان” الذي حصد ما يزيد عن 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة علي مستوي الكتابة والإخراج والإنتاج، وتهتم الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، ويشارك كل متدرب فى صناعة فيلم يقدم فى نهاية الورشة.