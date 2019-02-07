دينا الشربيني محتارة في اسم مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الممثلة والنجمة المصرية ​دينا الشربيني ​التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الجديد الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني القادم 2019.

وكانت الفنانة المصرية قد استقرت على اسم مؤقت للعمل وهو “الأختين”، المأخوذ من قصص أجنبية وتكتب له السيناريو والحوار ​مريم نعوم​ وتخرجه كاملة أبو ذكرى.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرار على الاسم النهائي حيث يتم المفاضلة بين اسم آخر وهو “يوم وليلة”، وكان صناع العمل قد بدأو تصوير المشاهد الأولى في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اختيار الممثلين المشاركين في البطولة وبعدما تم التعاقد بشكل رسمي مع ​أحمد السعدني​، ​ريهام عبد الغفور​، ​سوسن بدر​.

والجدير بالذكر أن هذه التجربة تعد الثانية للممثلة دينا الشربيني في بطولة مطلقة، بعدما قدمت “مليكة” في ​شهر رمضان​ الماضي 2018 وخاضت من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الى جانب ​مصطفى فهمي​، عمر السعيد، ​محمد شاهين​، ​أحمد العوضي​، ​ندى بسيوني​، ​صفاء الطوخي​ وغيرهم والعمل كتبه ​محمد سليمان عبد المالك​ وأخرجه شريف اسماعيل.