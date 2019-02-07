شقيق سعد سمير يجري جراحة خطيرة في المخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى شقيق النجم المصري سعد سمير، لاعب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، عملية جراحية في المخ، مما أدى إلى غياب سعد سمير عن تدريبات الفريق مؤخرا.

سعد سمير مدافع الأهلي، غاب عن مران الفريق بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، للتواجد بجوار شقيقه الذي يجري عملية خطيرة في المخ.

الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي، وافق على طلب اللاعب بالغياب عن تدريبات الفريق من أجل التواجد بجوار شقيقه.

سعد سمير كان قد عاني من ضغوط نفسية وعصبية خلال الأسابيع الماضية بسبب مرض شقيقه، إلا أنه قرر خوض مباراتي سيمبا التنزاني في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي، أبلغ اللاعب بتقديرهم تحمله للضغوط في الفترة الماضية وتمنوا الشفاء لشقيقه.

لاعب الأهلي كان قد خاض مواجهة الأهلي أمام إنبي والتي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 13.