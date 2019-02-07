ريهام أيمن تتألق بالأحمر في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من صورها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

جلسة ريهام لصالح واحدة من المجلات الفنية، وظهرت فيها بلوك مميز، حيث اختارت طلتين الأولى ظهرت فيها باللون الأحمر الجذاب المحتشم، وتخلت عن الفستان لترتدي بدلة بقطعتين، وتركت شعرها منسدلا.

ريهام اختارت لوك آخر، ومنحها الماكياج جمال ناعم جذاب، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها، وأبدى إعجابه بملابسها.

ريهام أيمن متزوجة من الفنان شريف رمزي ولديها منه ولد وبنت، بينما ابتعدت مؤخرا عن العمل الفني لانشغالها بابنتها التي وضعتها في مايو 2017.

الفنانة الشابة تحاول أن تعوض عن ابتعادها عن الشاشة بالتواصل بشكل مستمر مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورها مع أطفالها وزوجها.

يُذكر أن ريهام أيمن كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي شاركت به برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وحقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني.