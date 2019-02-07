أفعى تلتف على رقبة ابتسام تسكت في فيديو مرعب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المغربية ابتسام تسكت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت أفعى تلتف على رقبتها في مقطع فيديو مرعب نشرته الفنانة.

نجمة ستار أكاديمي وجهت تحية خاصة للفانز بهذا المقطع، وفي الوقت الذي اعتبره بعض محبيها جرأة وشجاعة استثنائية من الفنانة المغربية، ترجم البعض ظهور ابتسام بهذا الفيديو إلى رسالة توجهها تسكت لمنتقديها، حيث ارادت الفنانة أن تكشر عن أنيابها بطريقة مختلفة.

من ناحية أخرى، طرحت ابتسام تسكت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «عاشر جرح»، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، وتوزيع عمار عدنان.

وعلى الجانب الدرمي، تستعد ابتسام تسكت التي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي ببطولة السيت كوم المغربي «سعيد وسحتوت» أمام إدريس مهدي، لتصوير فيلم سينمائي جديد، إلا أنها تتكتم على تفاصيله، في الوقت الذي وصفته بالمفاجأة القوية لمحبيها.