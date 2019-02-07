أشرف عبدالباقي يرد على مهاجمين «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من النجاح الذي قدمه الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مع فريق «مسرح مصر»، إلا أنه ما زال يتعرض لهجوم شديدة من قبل الفنانين والنقاد.

أشرف عبدالباقي، رد على الانتقادات التي تعرض لها هو ونجوم «مسرح مصر»، في تصريحاته لبرنامج « The Insider بالعربي»، والمذاع عبر فضائية دبي: «احترم أي نقد أو رأي مخالف له».

الفنان المصري، أكد على نجاح تجربة «مسرح مصر»، قائلا، إنه قارب على تقديم 120 عرضًا، وأن كل العروض التي يقدمها يكون المسرح ممتلئ بالجمهور الذي يستمتع معهم.

وأضاف، أنه حتى عندما تعرض المسرحيات على شاشة التليفزيون تكون نسب المشاهدة مرتفعة، مما يثبت نجاحهم وإقبال الجمهور وحبه للعروض.

وأكد أشرف عبدالباقي، أن كل شيء جديد يواجه انتقادات في البداية، وهو يعرف جيدًا أنه يقدم عروض مسرحية مختلفة عن المسرح الذي كان يقدمه في بداياته، لكنها تجربة ناجحة.

فريق «مسرح مصر»، يشارك في بطولتها كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وكريم عفيفي، ودينا محسن «ويزو»، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.