محمود ياسين مع حفيده في أحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ابتعد الفنان المصري محمود ياسين عن الشاشة منذ سنوات، ولا يطل على محبيه إلا في مناسبات عائلية قليلة.

محمود ياسين ظهر مؤخرا مع حفيده في صورة نشرها عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، وبدا فيها الفنان بملامح متغيرة مع التقدم في العمر ومرور السنوات.

الفنان المصري اعتزل الفن مؤخرا، وهذا ما قالته ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث صرحت بأن والدها لن يقف أمام الكاميرا مرة أخرى، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالإرهاق والتصوير لساعات متتالية.

محمود ياسين سبق ان رفض المشاركة في بطولة مسلسل «صاحب السعادة»، مع الفنان عادل إمام، وذلك بسبب خلاف على ترتيب الأسماء على التتر، وحل محله الفنان خالد زكي.

رانيا تحدثت عن ذلك وقالت إن والدها من حقه أن يطلب أن يكون في مقدمة التتر فهو فنان كبير ولا يقل عن الزعيم عادل إمام.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسريحة الغنائية «مصر فوق كل المحن»، وذلك عام 2014، وشارك في بطولتها إلهام شاهين، لطفي لبيب، إيهاب توفيق، ومي كساب.