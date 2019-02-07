أول رد من منة فضالي على اتهامات طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عربي السيد:

انتقدت الفنانة منة فضالي البيان الذي أصدره طليقها الملحن محمد ضياء والذي حمل اتهامات لها، وقالت في تصريحات لمصراوي: لا يوجد بيننا أي خصومة، كي يصدر هذا البيان ضدي.

ورفضت فضالي التعليق على اتهامات ضياء حول ظروف زواجهما وانفصالهما، وعدم قدرته على التعايش معها بسبب طباعها، مشيرة إلى أنها تحدثت حول هذا الأمر في أحد البرامج ولا تريد التطرق له من جديد".

واستكملت:" لا أعرف لماذا لجأ ضياء لعلاقته السابقة بي كي يعود للأضواء من جديد".

يذكر أن منة فضالي تعيش حالة من النشاط الفني واقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7" مع الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي. وتصور حاليًا مشاهد فيلم "الموقف" مع الفنان طلعت زكريا.

كان محمد ضياء طليق الفنانة منة فضالي أصدر بيانًا صباح اليوم هاجمها فيه، وكذب كل ما قالته حول ضربه لها أثناء زواجهما.