متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، إن عروض الأزياء التي ظهرت في الفترة الأخيرة لمصممين كبار وبها فساتين يتعدى ثمنها ملايين الجنيهات "استفزازية وغير واقعية"، مشيرة إلى ضرورة إثبات المصمم أن الأحجار التي يحتويها الفستان هي أحجار كريمة أو ألماس حقيقي.
وأضافت المنصوري لـ "فوشيا" أنه لا بد أن يكون هناك مصداقية لدى مصمم الأزياء، ويكشف عن الأوراق التي تثبت أن الأحجار الموجودة في الفستان من الألماس أو من الأحجار الكريمة.
وتابعت بأن تصريحات بعض المصممين بأنهم أزالوا الأحجار من الفستان بعد العرض مباشرة دليل على "كذبهم"؛ لأن فستان الزفاف الذي يستغرق في تصميمه 3 أشهر، يجب أن يستغرق شهرًا على الأقل لإزالة هذه المجوهرات.
وتحدثت مصممة الأزياء الإماراتية عن رأيها في التصاميم الحديثة لفساتين باهظة الثمن والتي تثير ضجة إعلامية إزاءها، حيث اعتبرت أن بعض المصممين لا يملكون جديدًا ليقدموه فيتجهون إلى حيلة لإحداث ضجة إعلامية عبر فساتين وهمية.
كانت هذه تفاصيل خبر منى المنصوري: "فساتين الملايين" استفزازية.. وتدل على "فقر" المصمم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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